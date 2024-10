PlotTwist – nowa agencja marketingowa na rynku.

Na rynku pojawiła się nowa agencja marketingowa – PlotTwist, będąca marką własną Insurance First sp. z o.o. Jest to odpowiedź firmy na rosnące zapotrzebowanie na zintegrowane usługi marketingowe, które łączą nowoczesne podejście do komunikacji z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi analitycznych. PlotTwist ma na celu wspieranie firm w budowaniu widoczności na rynku i osiąganiu wzrostów w oparciu o dane.

Agencja specjalizuje się w szerokim zakresie usług marketingowych, takich jak content marketing, public relations, marketing automation, social media management, SEM i SEO. W swoich działaniach stawia na data-driven marketing, czyli podejście oparte na danych, co pozwala na precyzyjne targetowanie kampanii i osiąganie mierzalnych wyników.

PlotTwist wchodzi na rynek jako rozszerzenie działalności Insurance First, firmy znanej głównie z sektora ubezpieczeniowego, która teraz postanowiła zdywersyfikować swoje działania, wchodząc na rynek usług marketingowych.

Według przedstawicieli agencji, głównym celem PlotTwist jest wspieranie firm w dynamicznym rozwoju poprzez skuteczne działania marketingowe. Wśród kluczowych kompetencji agencji znajdują się zarówno zaawansowane narzędzia automatyzacji marketingu, jak i budowanie wizerunku marek w mediach społecznościowych oraz wyszukiwarkach internetowych.

“Zauważyłam, że wielu właścicieli firm szuka agencji, która stawia wyniki i analitykę na pierwszym miejscu. W końcu liczą się efekty pracy, a nie jedynie jej nakłady, które często wiązały się z przepalaniem budżetu. Stąd wziął się pomysł na założenie PlotTwist Agency, bazując na własnym doświadczeniu. Pierwsi potencjalni klienci zgłaszali się do mnie z prośbą o wsparcie jeszcze zanim ruszyliśmy z realizacją pomysłu, aktualnie mamy 6 specjalistów na pokładzie i stałych, zaufanych klientów”. - mówi prezeska i założycielka, Karolina Masternak.

Rozwój rynku marketingu cyfrowego, w połączeniu z rosnącym znaczeniem personalizacji i analizowania danych, sprawił, że coraz więcej firm poszukuje specjalistów, którzy pomogą im zoptymalizować działania w tym obszarze. Jak wskazują eksperci, tego typu agencje mogą odgrywać kluczową rolę w budowaniu przewagi konkurencyjnej w nadchodzących latach.

Insurance First sp. z o.o. jest firmą działającą w sektorze ubezpieczeń, znaną z oferowania dopasowanych rozwiązań dla klientów indywidualnych i biznesowych. Rozszerzenie działalności o agencję marketingową PlotTwist to krok, który ma na celu zwiększenie portfolio usług firmy oraz lepsze dostosowanie się do zmieniających się potrzeb rynkowych.